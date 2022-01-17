Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили об угрозе подтопления из-за ураганного ветра. Объявлено экстренное предупреждение.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, сильный ветер на устьевом участке реки Дон может повлиять на уровень воды. Непогода будет бушевать вечером и до конца суток 17 января, а также ночью и утром 18 января

Жителей Ростова-на-Дону, Азова и Аксая призвали быть предельно внимательными и осторожными.