Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В Бурятии правоохранители устанавливают пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Finiko». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, к настоящему времени в полицию обратились более 170 жертв организации.

Пирамида Profitzone.ru

Один из заявителей, 57-летний житель Улан-Удэ вложил в пирамиду около 3 млн рублей, увидев объявление о высоких доходах на популярном сайте. Деньги он взял в кредит в банке.

«В январе прошлого года улан-удэнец, узнав о проблемах организации, попытался вывести вложенные средства, но не смог. Обратиться в правоохранительные органы мужчину убедили знакомые», — отметили в ведомстве.

По факту деятельности пирамиды возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Читайте также: В Татарии продлили арест одному из основателей финансовой пирамиды Finiko