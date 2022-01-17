Артём, Приморский край, , 08:23 — REGNUM В Артёме возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней девушки, которая подозревается в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Нож Maarten Van Damme

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14 января в квартире дома по улице Олейника в селе Ясное Артемовского городского округа между фигуранткой и её 35-летним сожителем возникла ссора, из-за того, что мужчина взял её за капюшон кофты и потянул за собой, заставляя женщину ложиться спать. В ходе конфликта она взяла нож и, желая убить супруга, нанесла ему два удара в грудную клетку и плечо. Преступление не было доведено до конца по независящим от подозреваемой обстоятельствам. Мужчине оказали медицинскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Тамбовский районный суд приговорил жителя Приамурья к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство отца. Трагедия произошла потому, что он не нашёл пульт от телевизора.