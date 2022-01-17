Рим, 17 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «Ромы» Сержиу Оливейра, реализовав пенальти на 33-й минуте.

На сегодняшний день «Рома» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 35 очков. «Кальяри» идёт на 18-м месте с 16 очками.

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