Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту жестокого убийства собаки. Задержаны двое мужчин, которых подозревают с живодёрстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Раненая собака Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР

Информация об издевательствах над животным появилась в соцсети. На улице девушка обнаружила 15 января окровавленную собаку и решила. Что животное было сбито автомобилем. Оренбуженка отвезла собаку в ветклинику. Выяснилось, что у животного множественные колото-резанные ранения, врач извлек из тела часть лезвия ножа. Собаку спасти не удалось.

«При отработке поступившего сообщения участковым уполномоченным полиции установлена хозяйка погибшей собаки. В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили лиц, предположительно причастных к жестокому обращению с животным. Ими оказались двое мужчин 34 и 36 лет. Их доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сказали в УМВД.