Элиста, , 08:18 — REGNUM Жители Элисты, пострадавшие от взрыва газа во втором микрорайоне, выдают ключи от квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Ключи от квартиры Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В декабре 2021 года после завершения строительства дома начался процесс оформления документов на права собственности.

Напомним, что девятиэтажный дом рассчитан на 54 квартиры. Их выдадут жильцам дома №15 второго микрорайона, где в феврале 2020 года произошёл хлопок. В июле 2021 года мировой суд вынес приговор жителю Элисты, в чьей квартире произошла утечка газа. Суд назначил мужчине обязательные рабы сроком на 340 часов.

В марте 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 176 млн рублей на строительство девятиэтажного жилого дома в Элисте.

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