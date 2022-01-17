Мехико, 17 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Около тихоокеанского побережья южного мексиканского штата Оахака были зафиксированы подземные точки магнитудой 5,4. Об этом 17 января сообщает управление по чрезвычайным ситуациям региона на своей странице в соцсети Twitter.

Землетрясение

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 34 км в восточном направлении от населенного пункта Крусесита. Очаг подземных толчков располагался на глубине 43 км.

При этом на данный момент сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января у побережья греческого полуострова Афон произошло землетрясение магнитудой 5,5.