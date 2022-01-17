Бергамо, Италия, 17 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» в матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUMM.

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 78-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 50 очков. «Сассуоло» идёт на четвёртом месте с 42 очками.

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