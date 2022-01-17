Москва, 17 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 января завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,85%, до $86,45, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Roy Luck Поезд с нефтью

Нефтяной рынок полностью восстановил потери, которые он понес во время пандемии, вернувшись к максимуму октября 2018 года ($86,71).

Рост заболеваемости от штамма «Омикрон» не привел к новым локдаунам и снижению экономической активности. На радаре у покупателей появился уровень $100 за баррель.

Если текущая скорость повышения цен ($0.65 день) сохранится, то отметка в $100 будет достигнута к Дню Святого Валентина 14 февраля.

Сегодня, 17 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,13. После пробоя сопротивления $87, промежуточной целью выступит уровень $92,50 за баррель.

В этом случае стоит ожидать отработки технических уровней спекулянтами.

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