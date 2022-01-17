Аксайский район, Ростовская область, 17 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области в результате ДТП с грузовиком погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла на участке трассы М-4 «Дон» днём 16 января. Водитель «КамАЗ», предположительно, допустил столкновение с попутным ВАЗ 2010. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.