Москва, , 08:15 — REGNUM Ограбление вдовы Александра Градского Марины Кошеленко было совершено по наводке. Скорее всего, к нему причастен кто-то из прислуги. Такие предварительные выводы сделали правоохранительные органы, которые в настоящее время расследуют совершённое в отношении женщины преступление.

Ограбление банка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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По данным «МК», до последнего времени знаменитый артист хранил всю наличность в своей квартире в Козицком переулке. Более того, он любил рассказывать об этом. Деньги лежали не в сейфе, как это принято, а в буфете.

После смерти музыканта вдова не впускала никого в его квартиру. По нашим данным, она самостоятельно перевезла наличность в загородный дом. Но об этом были осведомлены работники, обслуживающие дом.

Как сообщало ИА REGNUM 16 января в Подмосковье неизвестные ограбили Марину Коташенко, вдову скончавшегося в ноябре 2021 года певца Александра Градского.

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Трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней с оружием и заставили вернуться домой. По предварительным данным, злоумышленники заставили женщину отдать им 100 млн рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию спустя несколько часов после произошедшего.

Личности грабителей устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.