Сеул, , 08:12 — REGNUM Два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, были запущены из Северной Кореи 17 января, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, запуск первой ракеты произошел в 08:50 по местному времени, второй — в 08:54 по местному времени.

Известно, что запуск баллистических ракет был произведен из района международного аэропорта Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 380 км на высоте около 42 км над землей.

Отметим, что с начала 2022 года это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР.

Читайте также: В Южной Корее предположили запуск КНДР сразу двух баллистических ракет