Ростов-на-Дону, 17 января, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Большая Садовая и проспекта Будённовского столкнулись скорая помощь с пациентом и иномарка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Dtpin.ru Скорая помощь

Авария произошла днём 16 января. Водитель санитарного автомобиля, который принадлежит горбольнице №20, вез пациента в лечебное учреждение. В карете «скорой помощи» в момент ДТП находились пять человек — водитель, два фельдшера, больной и сопровождающая пациента женщина. Автомобиль ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами. Столкновение с Lexus произошло при пересечении перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. Женщина, сопровождающая пациента, спустя некоторое время обратилась за медицинской помощью.

Полицейские выясняют детали ДТП.