Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Американская компания SpaceX намерена 18 января вывести на околоземную орбиту очередные 49 интернет-спутников Starlink. Это 17 января следует из данных портала Spaceflight Now.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Уточняется, что запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, на которой очередная группа спутников будет запущена в космос для того, чтобы пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, должен состояться 18 января в 03:26 мск (17 января в 17:26 по времени Восточного побережья США) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

При этом компания выведет на орбиту Земли 36-ю группу интернет-спутников Starlink с мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты предприятий Роскосмоса начали работы по подготовке запуска с космодрома «Куру» во Французской Гвиане российской ракеты «Союз-СТ» со спутниками британской компании OneWeb.