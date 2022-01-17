Ртищево, Саратовская область, , 08:10 — REGNUM В городе Ртищево Саратовской области катание на тюбинге привело к смерти 65-летней женщины. Следственные органы проводят проверку, сообщает следственное управление СКР по региону.

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Вечером 15 января женщина со своей знакомой пришли покататься на тюбингах с необорудованного спуска рядом с частным домом по улице Мостовой города Ртищево. Женщины выбрали для катания склон моста с поручнями. Предварительно, женщина, спускаясь с моста, ударилась головой о поручень и погибла. При осмотре тела выявили повреждение справа в области затылка. Точную причину смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2021 года на Каширском шоссе в Москве 15-летний юноша погиб при спуске с необорудованного склона на тюбинге, врезавшись в дерево.

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