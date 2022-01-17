Джакарта, , 08:06 — REGNUM Согласно заявлению министерства здравоохранения, в Индонезию доставили в общей сложности 400 000 упаковок препарата Paxlovid от COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

По словам министра здравоохранения Буди Гунади Садикина, новые поставки препарата поступят в Индонезию в феврале. Однако с марта этот препарат планируется производить в Индонезии.

Препарат будет использоваться для предотвращения всплеска COVID-19. Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы Paxlovid продавался не только в медицинских центрах и больницах, но и в аптеках.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 850 носителей коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 850 носителей коронавируса