Челябинск, 17 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту гибели двоих человек при пожаре. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Трагедия произошла утром 17 января в одной из квартир в Калининском районе. Ещё один мужчина из этой квартиры был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Также не исключено, что эти граждане употребляли алкоголь.