Уфа, , 08:14 — REGNUM Проект закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан» поддержал комитет госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Об этом 17 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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«В соответствии с действующим законодательством право преимущественного зачисления в школу или детский сад имеют дети, чьи братья или сестры уже там учатся. Однако в Семейном кодексе есть важный момент: дети должны иметь общее место жительства. На практике эта оговорка не позволяет воспользоваться правом большому количеству детей. Например, причиной для отказа в зачислении в учебное заведение может быть прописка детей по разным адресам. Мы предлагаем отменить это ограничение», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что право приоритетного зачисления распространяется не только на полнородных братьев и сестер, но и на неполнородных, то есть имеющих одного общего родителя.

«Данная мера будет способствовать укреплению института семьи, развитию системы государственной поддержки семей с детьми, реализации права детей на качественное образование», — пояснил Толкачев.

Законопроект был направлен в президиум госсобрания Башкирии для включения в повестку пленарного заседания парламента и принятия в первом чтении.