Домбаровский район, Оренбургская область, 17 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Домбаровском районе Оренбургской области возник конфликт из-за планируемой добычи руды на территории муниципального образования. Люди не желают, чтобы добыча осуществлялась рядом с жилыми домами в поселке Ащебутак. Свою позицию они выразили в письме, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Денису Паслеру и прокурору региона Руслану Медведеву, сообщает ural56.ru.

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Население считает, что село будет страдать из-за сильного запыления, загрязнения подземных вод, вследствие взрывов вибрации могут привести к разрушению домов. Также сельчане опасаются, что значительное заглубление карьера может оставить Ащебутак без воды. Люди пытались организовать акцию протеста, но сход попал под запрет. Полиция выдала предостережение о недопустимости нарушения губернаторского указа об антиковидных мерах.

Между тем вице-президент по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар отметила, что лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи медно-цинковых руд на Западно-Ащебутакском участке выдана АО «ОРМЕТ» Управлением по недропользованию по Оренбургской области Федерального агентства по недропользованию. «В настоящее время проводится первый этап общественных обсуждений намечаемой деятельности по добыче руды на участке, а именно обсуждение технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду. В рамках данного этапа собираются замечания и предложения жителей, которые в обязательном порядке будут учтены при оценке воздействия на окружающую среду», — сказала она.

Первый этап начался со скандала. Людям не дают возможности встретиться и обсудить деятельность, которой компания намеревается заниматься в поселке. Народный сход пришлось проводить под видом выхода на улицу для уборки снега.

Участок, где планируется добыча руды, имеет категорию земель сельхозназначения. Требуется смена статуса. Во время публичных слушаний по этому вопросу депутаты поссовета и жители села выступили против.