Омск, 17 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Новым заместителем губернатора Омской области Александра Буркова назначен Олег Заремба. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Бурков представил Олега Зарембу членам правительства региона. Бывший вице-мэр Омска Заремба возглавит министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

«Хочу проинформировать, что с сегодняшнего дня к работе в должности министра региональной политики и массовых коммуникаций, а также заместителя председателя правительства приступает Олег Игоревич Заремба, бывший заместитель мэра города Омска», — отметил Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно о том, что заместитель председателя правительства Омской области, министр внутренней политики и информации Михаил Каракоз уходит в отставку со своего поста.