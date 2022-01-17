Тайшет, Иркутская область, 17 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Тайшете (Иркутская область) начата доследственная проверка по факту инцидента с малолетним ребенком во время катания с горки. Подробности сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба территориального СУ СК РФ.

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Инцидент произошел 16 января вблизи школы №85: 10-летний мальчик съехал с горки и провалился в канализационный колодец. Спустя непродолжительное время ребенка вытащили и доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках проверки, которая проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание и обслуживание канализационной сети на указанном участке местности, где случилось происшествие с ребенком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии возбудили уголовное дело после гибели трехлетней девочки, которая каталась с горки. Установлено, что девочка одна спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.

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