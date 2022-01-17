Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM В Екатеринбурге 17 января эвакуировали учащихся и персонал двух школ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

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Причиной стали сообщения о якобы минировании. К настоящему времени все образовательные учреждения проверены. Угроз в них не обнаружено.

«Работа образовательных учреждений возобновлена, дети возвращаются за парты», — добавили в мэрии. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в городе «заминировали» 151 школу.

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