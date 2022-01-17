Липецк, 17 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу акционерного общества «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», которую СМИ связывали с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Вердикт арбитража Липецкой области от 6 октября 2021 года оставили в силе. В деле речь шла о доначислении 400 млн рублей налогов, пени и штрафов и попытке оспорить решение налогового органа. Постановление апелляционного суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

В основе спора лежали расчёты по проекту строительства кондитерской фабрики, договор о проектных работах на которую компания «Рошен» заключила в августе 2010 года с компанией «Тебодин Истерн Юроп Б.В.» (Нидерланды). Общая смета на строительство объекта составляла 5 859 921 227 рубля, в том числе НДС — 893 886 288,9 рубля. В материалах дела общая стоимость работ с учётом допсоглашений с генеральным подрядчиком ООО НПФ «Металлимпресс» указана как 6 411 673 846 рублей.

Налоговый орган посчитал, что приобретение строительно-монтажных работ происходило «по завышенной цене». ИФНС также заявила, что в цепочке контрагентов были лица, которые не осуществляли реальную хозяйственную деятельность. Ведомство посчитало, что компания вела строительство объекта «Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ «Рошен» «в отсутствие сметы». Налогоплательщик с этим не согласился и попытался оспорить решение ИФНС через суд, но осенью 2021 года первая инстанция отказалась признать документ незаконным.

В целом компании было доначислено налогов, пени и штрафов на 400 290 102,76 рубля.

Напомним, в марте 2021 года той же фабрике не удалось оспорить решение налоговой службы о доначислении более 28 млн рублей налогов, взыскании свыше 8 млн рублей пени и 11,4 млн рублей штрафа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фабрика работала с 1966 года, а в 2001 году её приобрели структуры, близкие к Петру Порошенко. В 2017 году предприятие было остановлено.

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