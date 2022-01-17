Ангарск, Иркутская область, 17 января, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Мебельный цех с майнинговыми фермами горел в Ангарске Иркутской области.

МЧС РФ Горит майнинговая ферма

«Цех по производству мебели и наполовину майнинговые фермы. Погибших, травмированных нет», — сообщила 17 января пресс-служба главка МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных горела кровля. Площадь пожара на момент локализации составила 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены участившимися пожарами, возникающими по вине майнеров: граждане, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах.

По словам спасателей, всё чаще в Приангарье регистрируются пожары, вызванные аварийной работой электросетей, к которой приводит безграмотность и безответственность стихийных майнеров.

Читайте также: Майнеры значительно осложнили пожароопасную обстановку в Приангарье