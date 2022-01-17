Якутск, 17 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев из года в год констатирует невозможность снизить цены на ГСМ. Причиной высокой стоимости топлива он называет отсутствие собственного производства бензина и обещает исправить ситуацию, сообщил в своём телеграм-канале журналист и политолог республики Виталий Обедин.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

Читайте также: Запустить производство своего топлива Якутия намерена силами инвестора

Он напомнил, что решить задачу по производству моторного топлива в регионе Айсен Николаев обещал ещё в 2018 году, но с тех пор ничего не изменилось.

«Да, верно, стоимость топлива увеличилась, например, цена дизеля резко пошла вверх. Но отмечу, что не только у нас, но и по всей стране идет такая тенденция. Мера объективная — цены заводов пошли наверх. В себе убыток предприятия не будут торговать. Если наладим собственное производство газомоторного топлива, только тогда цена на ГСМ будет стабильной», — сказал глава Якутии в 2022 году.

«Задача решается, уверен, что, в том числе с помощью действующих сегодня на нашей территории компаний, задачу мы в ближайшие годы выполним и свой бензин у нас появится. Без его появления говорить о реальном снижении цен на бензин у нас не приходится», — заявлял Николаев в 2019 году.

В 2018 году он также констатировал беспомощность руководства региона в решении вопроса роста цен на бензин и дизтопливо, но заявлял, что поручения по исправлению такого положения дел уже даны, напомнил Виталий Обедин.

«Ну, по крайней мере он последовательный», — констатировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году поручение начать выпуск автомобильного топлива для нужд Якутии дал глава региона Айсен Николаев. Он обещал, что газо — или нефтеперерабатывающий завод по производству топлива заработает в Якутии через 3−4 года — при условии, что в ближайшее время найдётся инвестор, который будет готов профинансировать его строительство.