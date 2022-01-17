Барнаул, , 07:33 — REGNUM Команда губернатора Алтайского края Виктора Томенко вновь претерпела изменения. Если в 2021 году чиновники её покидали по причине возбуждения уголовных дел, то начало 2022 года ознаменовалось не такими значительными причинами. Как сообщает 17 января телеграм-канал правительства региона, в отставку по собственному желанию уходит министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Ему присвоено звание заслуженного работника органов государственного и муниципального управления Алтайского края. С 18 января обязанности министра сельского хозяйства будет исполнять его заместитель Сергей Межин.

Правительство Алтайского края Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также известно, что отныне обязанности начальника секретариата губернатора Алтайского края исполняет Игорь Гниденко. Ранее он возглавлял департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров. Начальником депатрамента стал замначальника департамента Сергей Долгуй. Поясняется, что должность начальника секретариата была вакантна с 1 января, когда возглавлявший на тот период секретариат Олег Гусев был назначен управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края края.

Напомним, в августе 2021 года уличённая в мошенничестве экс-представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте Стелла Штань получила условное наказание. Также как и экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова. В октябре 2021 года был задержан управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов. Следствие ещё не окончено.

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Напомним, у за все годы работы алтайским губернатором у Томенко так и не появился первый заместитель. После добровольного ухода с этого поста Сергея Локтева место так и осталось вакантным.

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