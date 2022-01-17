Канберра, , 07:22 — REGNUM Прививки, сделанные российской вакциной «Спутник V», рекомендовало признать Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) правительству страны у въезжающих граждан других государств. Об этом сказано в опубликованном 17 января заявлении австралийского регулятора.

Ампулы с вакциной от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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TGA постановило, что вакцина от COVID-19 российского Центра имени Гамалеи «Спутник V» будет признана для подтверждения статуса иммунизации прибывших в Австралию путешественников.

Отмечается, что решение принято на основании данных исследований, предоставленных на прошедшей неделе правительством России при содействии посольства Австралии в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австрии обсуждают вопрос учёта привитых российской вакциной «Спутник V» при введении обязательной вакцинации.

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