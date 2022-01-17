Екатеринбург, 17 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 17 января эвакуировали людей, находившихся в школе №1. Об этом сообщает телеграм-канал образовательного учреждения.

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«В школу поступила информация об угрозе безопасности», — отметили в школе. И добавили, что образовательный процесс для первой смены продолжится в дистанционном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе за один день в Екатеринбурге эвакуировали 151 школу. Причиной стали анонимные сообщения с угрозами.