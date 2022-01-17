Хабаровск, , 07:21 — REGNUM В Хабаровском крае на 2022 год заявлено строительство 57 объектов, 12 из них новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Здание правительства Хабаровского края Khabkrai.ru

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Губернатор Михаил Дегтярев поручил уделить особое внимание исполнению намеченного плана, в котором отдельное место должно быть отведено «Дому дальневосточника».

«В этом году нужно заложить квартал. Определяйтесь с местом и исполнителями: нам важно видеть движение уже сегодня. А решить, для кого будут предназначены эти дома в первую очередь, поможет муниципалитет и руководство социального блока», — поручил минстрою края губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные кварталы появятся в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Приморье, Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ и в Чите.