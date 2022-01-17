Якутск, 17 января, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Удовлетворено требование аэропорта Якутска взыскать 1,7 млн рублей с советника мэра города Вероники Высоких, владеющей компанией «Флай Сервис». Такое решение принял Верховный суд республики, сообщает 17 января корреспондент ИА REGNUM.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

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Взыскать с Вероники Высоких намерены долг, возникший по договору аренды помещений в аэропорту. Владелица компании должны был оплачивать коммунальные расходы, но этого сделано не было.

«Оплата коммунальных услуг относится к расходам на содержание имущества, которое несет арендатор. В связи с этим 14 декабря 2018 года направили ответчику счет фактуры и акты для оплаты коммунальных платежей. Однако ответчик оплату не произвел. По состоянию на 04 июня 2021 года задолженность ответчика составляет 1729 213,40 рублей», — сообщается на сайте Верховного суда Якутии.

Защитники Вероники Высоких подавали апелляцию с просьбой отменить это решение, но суд пришёл к выводу, что коммунальные платежи относятся к собственным расходам арендатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии суд также рассматривает дело, возбуждённое в отношении начальника отдела организации сервиса пассажиров авиакомпании «Якутия». Сотрудника авиаперевозчика обвиняют в получении более 6 млн рублей взяток.