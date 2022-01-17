Хабаровск, 17 января, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Хабаровском крае совместно с газораспределительной компанией реализуется пообъектный план догазификации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в пресс-службе правительства региона.

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За два года газ появится у владельцев 5,6 тыс. частных домов. Основные работы запланированы на этот год.⠀

Губернатор Михаил Дегтярев возглавил штаб по вопросам газификации.

«Эффективность работы газовиков увеличилась в разы. Только количество заключенных договоров в конце прошлого года превысило 1100. Ранее не было и 20. В приоритете — своевременно подключить всех потребителей, имеющих такую возможность и заявивших о своей готовности.

Пообъектный план-график утвержден: до конца 2023 года газифицируем 5593 домовладения. При этом одобрение получил всего 3971 заявитель. Нам нужно стремиться к 100-процентному попаданию, чтобы были поданы и исполнены все потенциально возможные заявки», — пояснил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации. Губернатор отметил, что в регионе ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.