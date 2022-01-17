Манчестер, Великобритания, 17 января 2022, 07:05 — REGNUM Двух подростков задержала в ходе расследования обстоятельств захвата заложников в американском штате Техас сотрудники полиции в британском Манчестере. Об этом 16 января сообщает телеканал Sky News.

Полиция Британии
Полиция Британии
DAVID HOLT

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции задержали для допроса двух подростков на юге Манчестера. Задержание было осуществлено в рамках расследования обстоятельств дела о захвате заложников в городе Колливилль в американском штате Техас.

ФБР США и Скотленд-Ярд установили личность злоумышленника, захватившего четырёх человек в заложники в здании синагоги в Техасе. Им оказался постоянно проживающий в английском графстве Ланкашир гражданин Великобритании 44-летний Малик Фейсал Акрам. Информация о том, что его может связывать с задержанными в Манчестере подростками, не уточняется.

Родственники захватчика, проживающие в Великобритании, рассказали сотрудникам ФБР, что мужчина страдал психическим заболеванием. Отмечается, что их привлекали к переговорам с преступником по телефону, но они не смогли убедить его сдаться властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что была установлена личность захватившего заложников в синагоге в американском штате Техас мужчины.

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