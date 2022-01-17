Манчестер, Великобритания, , 07:05 — REGNUM Двух подростков задержала в ходе расследования обстоятельств захвата заложников в американском штате Техас сотрудники полиции в британском Манчестере. Об этом 16 января сообщает телеканал Sky News.

Полиция Британии DAVID HOLT

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции задержали для допроса двух подростков на юге Манчестера. Задержание было осуществлено в рамках расследования обстоятельств дела о захвате заложников в городе Колливилль в американском штате Техас.

ФБР США и Скотленд-Ярд установили личность злоумышленника, захватившего четырёх человек в заложники в здании синагоги в Техасе. Им оказался постоянно проживающий в английском графстве Ланкашир гражданин Великобритании 44-летний Малик Фейсал Акрам. Информация о том, что его может связывать с задержанными в Манчестере подростками, не уточняется.

Родственники захватчика, проживающие в Великобритании, рассказали сотрудникам ФБР, что мужчина страдал психическим заболеванием. Отмечается, что их привлекали к переговорам с преступником по телефону, но они не смогли убедить его сдаться властям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что была установлена личность захватившего заложников в синагоге в американском штате Техас мужчины.

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