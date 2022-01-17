Петропавловск-Камчатский, 17 января, 2022, 07:01 — ИА Регнум. На Камчатке 17 января открыли две ледовые переправы — Каменское — Манилы и Тиличики — Корф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

59.mchs.gov.ru Ледовая переправа

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На переправах введены ограничения по массе автомобилей, о чем водителей предупреждают выставленные дорожные знаки. Так на переправе Каменское — Манилы разрешено движение машин с максимальной массой 20 тонн, а на переправе Тиличики — Корф — 15 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины. Из-за аномально теплой погоды ледостав начался более чем на две недели позже среднемноголетних сроков.