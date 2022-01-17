Хабаровск, , 07:06 — REGNUM Итоги профилактических операций «Елочка» и «Лес» подвели в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Древесина

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Рейды проводились с ноября 2021 года. Инспекторы лесоохраны совместно с полицией выявляли места незаконных рубок, останавливали для проверки документов автомобили, перевозившие древесину. По итогам таких рейдов удалось обнаружить 11 незаконных рубок.

Отмечается, что выявлен лишь один факт браконьерской заготовки новогодних елей. В прошлые годы таких случаев было больше.

«Во время операции «Лес» на дорогах было проведено 1778 досмотров лесовозов. В 32 эпизодах проверяющие обнаружили нарушения в оформлении сопроводительных документов на транспортировку древесины. Всего же за неполные два месяца проверяющие пресекли 10 фактов незаконных рубок. Объем уже вырубленной древесины превысил 245 кубометров. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в 3,4 млн рублей. Все браконьеры понесут наказание», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в лесах Вологодской области было выявлено 214 незаконных рубок, что на 12% меньше, чем в предыдущем году.