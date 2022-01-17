Нур-Султан, , 06:52 — REGNUM Супруг средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума казахстанской национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен». Об этом сказано в его заявлении, опубликованном 17 января пресс-службой НПП.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — сказано в обращении Кулибаева.

Кулибаев отметил, что для него было большой честью и ответственностью занимать пост главы высшего наблюдательного органа нацпалаты предпринимателей в течение восьми лет. Он поблагодарил своих коллег, делегатов съезда и членов президиума за оказанное ему доверие. Причин своего ухода с поста главы президиума НПП Кулибаев не уточнил.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мужья старшей и младшей дочерей экс-президента Казахстана Назарбаева были уволены с постов в крупных национальных компаниях.

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