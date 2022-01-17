Владивосток, 17 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В 2021 году в Приморье расселили из аварийного жилья более 2 тыс. человек — восемь муниципальных образований выполнили программу по переселению досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

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Всего в программе по переселению из аварийного жилья участвует 21 муниципальное образование региона.

«На 1 января в крае расселили 2061 человека из 903 аварийных помещений площадью 37,6 тыс. квадратных метров. Завершили реализацию программы Кавалеровское, Сибирцевское городские поселения, Лесозаводский, Находкинский городские округа, Спасск-Дальний, Хорольский округ, Яковлевский и Партизанский районы», — пояснили специалисты.

Жильцов из аварийных домов переселяют в новые квартиры. Для этого строится 21 дом во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Надеждинском и Хасанском районах.

К концу 2022 года запланировано ликвидировать более 104 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселить более 6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 85 семей, которые проживали в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в Башкирии.