Кемерово, , 06:50 — REGNUM В арбитраж Кузбасса поступил иск о несостоятельности, ответчиком в котором выступает сельскохозяйственный производственный кооператив «Премиум». Заявление пока ещё не принято к производству. передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Pixabay.com

Истцом в споре является сельскохозяйственная артель (колхоз) «Заря», обратившийся с претензией 10 января 2022 года. В качестве основания заявлен долг в размере 1 748 145 рублей.

Подаче иска о банкротстве предшествовал другой судебный спор, который артель «Заря» выиграла в 2019 году. Речь шла о задолженности по договору поставки молока от 19 июня 2018 года. В декабре 2021 года колхоз обратился в суд с ходатайством о выдаче копии судебного акта

В ЕГРЮЛ кооператив «Премиум» зарегистрирован в апреле 2016 года. Председатель — Антон Богданов, который также числится соучредителем. Всего в создании кооператива участвовали пять граждан.

Отметим, в Ростовской области банкротный иск также получил сельскохозяйственный колхоз «Миусский». Заявление было подано 11 января, но пока также не принято судом.