Завитинск, Амурская область, , 06:42 — REGNUM В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки представителю правоохранительных органов. 16 тыс. рублей пытался передать полицейскому житель города Завитинск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 января в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Мужчине 34 года, с помощью взятки он пытался повлиять на решение правоохранителей по заявлению женщины, пожаловавшейся на него за обман во время выполнения строительных работ и ремонта. Сотрудник полиции деньги не принял и сообщил о попытке дать ему взятку руководству УМВД Приамурья. Факт передачи денег сотруднику задокументировали для следствия. Взятку мужчина передавал в автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске сотрудника полиции подозревают в получении взятки. Предполагается, что он получил от бизнесмена более 10 тыс. рублей, взамен от него ожидали информации о гражданах, умерших на территории города.