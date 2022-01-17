Новосибирск, 17 января, 2022, 06:46 — ИА Регнум. В Новосибирске после возгорания цистерны с топливом в частном секторе организована прокурорская проверка. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

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«По данным регионального ГУ МЧС рядом с горящей ёмкостью находятся станция технического обслуживания и частный дом. Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания, — уточнили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства проверят законность оказания услуг. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что СКР назначил свою проверку после возгорания ёмкости с бензином в Новосибирске.