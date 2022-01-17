Владивосток, , 06:28 — REGNUM Приморцы обсуждают в соцсетях информацию о нашествии крыс в аэропорту Владивостока. Видео «крысиной атаки» растиражировано в региональных пабликах. Грызунов замечали в туалетах, в кабинетах сотрудников, и даже у стоек регистрации пассажиров. Подписчики предполагают, что вольность крысы получили из-за дефицита уборщиков.

Крысы

Читайте также: В Ярославле грызуны «доставляют определённые неудобства»

«В терминале воздушной гавани комплексные меры по уничтожению грызунов осуществляет подрядная организация по договору. Дератизация проводится систематически на ежемесячной основе, дополнительно при резком появлении грызунов проводится дополнительная дератизация помещений.

Руководство аэропорта проводит проверку исполнения контрагентом обязательств по дератизации помещений аэропорта», — пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе аэропорта Владивостока, добавив, что в случае нарушений подрядчика привлекут к ответственности.

Кроме того, специалисты аэропорта считают, что «крысиная» шумиху преувеличена и называют всё это «попыткой искусственного создания напряжения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле обострилась проблема грызунов.