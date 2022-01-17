Токио, , 06:20 — REGNUM Протест Северной Корее в связи с осуществленными ракетными запусками выразило правительство Японии. Об этом 17 января сообщил журналистам министр обороны страны Нобуо Киси.

Испытание ракеты КНДР Web.de

Глава минобороны Японии уточнил, что протест был выражен по дипломатическим каналам. Киси отметил, что подобные пуски несут угрозу безопасности Японии и идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН.

По данным японского оборонного ведомства, КНДР осуществила одновременный запуск сразу двух баллистических ракет. Они, согласно предварительным оценкам, преодолели около 300 км и упали в воды Японского моря вне пределов исключительной экономической зоны Японии.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи также подтверждает запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. С начала года это уже четвёртый запуск ракет, осуществлённый КНДР в сторону Японского моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии подтвердили одновременный запуск КНДР двух баллистических ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии подтвердили запуск КНДР сразу двух баллистических ракет