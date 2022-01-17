Астрахань, 17 января, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Двенадцатый апелляционный арбитражный суд отказал оренбургскому ООО «Руссоль» в удовлетворении жалобы, оставив в силе вердикт арбитража Астраханской области от 5 октября 2021 года. В основе спора лежала судьба плотин на реке Горькая — основном притоке озера Баскунчак, которые компания «Руссоль» требовала снести, но первая инстанция отказала ей в этом. Решение вышестоящего суда может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, передаёт ИА REGNUM.

(сс)Brummelissa Соль на озере Баскунчак

Спор за судьбу плотин начался в конце ноября 2020 года и слушался почти год — результативную часть решения огласили в конце сентября 2021 года. Ответчиками в деле проходили государственный заповедник «Богдинско-Баскунчакский», управление Росимущества, власти посёлка Нижний Баскунчак. Третьими лицами в деле участвовали шесть ведомств, в том числе Минприроды РФ, природоохранная прокуратура.

Соледобытчик, который принадлежит кипрской фирме Russalt Limited, требовал признать плотины самовольными постройками и обязать ответчиков снести их. Свои притязания ООО обосновало тем, что плотины оказывают влияние на деятельность по добыче поваренной соли.

«Истец полагает, что наличие плотин оказывает негативное влияние на естественный водный баланс и их сохранение приведет к уменьшению объёма добычи соли», — уточнялась позиция компании в материалах дела.

В материалах суда со ссылкой на письма отмечалось, что плотины находятся на этих местах с 1950—1980 годов и были построены до 1 января 1995 года, то есть «в силу закона не могут быть признаны самовольными постройками».

Суд заявил, что истец также не доказал того, что спорные постройки затрагивают его права. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

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