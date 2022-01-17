Южно-Сахалинск, , 06:14 — REGNUM На Сахалине продолжается ликвидация последствий мощного циклона, в результате которого за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков. Власти региона обратились к работодателям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы, а жителей региона попросили отказаться от использования личного транспорта на время действия ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Снег на машинах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В соцсетях жители Южно-Сахалинска сообщают о многочисленных пробках на дорогах столицы островного региона.

Власти признали, что подрядчики не выполняют план по расчистке города. Одна из главных причин — большой трафик движения на автомагистралях.

«Горожан призывают на время действия в городе режима чрезвычайной ситуации минимизировать использование личных авто и не загружать дороги», — уточнили в правительстве Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске, где за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков, школьников оставили на дистанционном режиме обучения до 19 января включительно.