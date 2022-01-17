Красноярск, 17 января, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Жители Красноярска 16 января вышли на акцию протеста против продажи местного ипподрома.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

По сообщениям местных СМИ, в акции приняли участие около тысячи человек.

Ипподром, находящийся почти в центре города, выставили на продажу за 600 млн рублей. 16 января на ипподроме устроили показательные выступления и катания на лошадях. Многие горожане пришли с плакатами, призывающими не допустить продажу спортивного сооружения.

По словам судьи-комментатора Андрея Шевелева, активисты уже несколько лет борются за красноярский ипподром. Собственник (АО «Российские ипподромы») считает его непрофильным активом, передаёт «Проспект Мира».

Защитники ипподрома опасаются, что его снесут, а участки отдадут под застройку.

Добавим, мэр Красноярска Сергей Ерёмин на днях заявил, что по генплану территория обозначена как рекреационная зона, то есть строить жилые дома там нельзя.

Министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов ранее заявил, что для передачи объекта в краевую собственность нет оснований. По его словам, сейчас в правительстве «прорабатывают варианты» замены красноярского ипподрома.

Тем временем в интернете появилась петиция за сохранение ипподрома, которую подписали уже более 10 тысяч человек.

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