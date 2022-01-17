Алма-Ата, Казахстан, , 06:02 — REGNUM Более 2,6 тыс. человек задержано сотрудниками правоохранительных органов за противоправные действия во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом 17 января сообщила пресс-служба комендатуры города.

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

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Сначала антитеррористической операции в городе Алма-Ате на сегодняшний день задержан 2601 подозреваемый в мародёрстве, уничтожении и порче имущества города, нападениях на силовиков и в других правонарушениях. В ходе обысков было обнаружено и изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении во время беспорядков в Алма-Ате более 1,3 единиц оружия, в том числе 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия.

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