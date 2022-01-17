Новосибирск, , 05:52 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 17 января, в первой половине дня ожидается мокрый снег, ветер юго-западный 8−13 м/с, температура 0… +2 °C, на дорогах — гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирсокго гидрометцентра.

Капель Наталия Николаева © ИА REGNUM

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При этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на 7:00 в Новосибирске было уже +4 °C, на 9:30 — +2 °C.

В Новосибирской области сегодня, 17 января, прогнозируется в отдельных районах небольшой мокрый снег, на дорогах — гололедица; температура воздуха −2… +3 °C, местами до — 8 °C.