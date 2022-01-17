Новосибирск, 17 января, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 17 января, бригада Сибирской генерирующей компании (СГК) будет устранять дефект на магистральном трубопроводе. Под отключение горячей воды и теплоснабжения попадут десятки жилых домов, а также образовательные и медицинское учреждения, расположенные на улице Комсомольской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Работы начнутся в 10:00 (время местное) 17 января и завершатся к 2:00 18 января, — уточнила СГК в своём телеграм-канале. — В секторе отключения будут находиться 47 многоквартирных жилых домов, а также пять детских образовательных учреждений и одно медицинское».

В компании подчеркнули, что нужно успеть устранить дефект до похолодания.