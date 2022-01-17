Токио, 17 января 2022, 05:42 — REGNUM Северная Корея осуществила запуск сразу двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Такое заявление сделал 17 января министр обороны Нобуо Киси.

Запуск баллистической ракеты. КНДР
Запуск баллистической ракеты. КНДР
Wiihot.com

Глава минобороны Японии уточнил, что баллистические ракеты были запущены Южной Кореей в восточном направлении. Оба снаряда преодолели около 300 км и упали в море возле восточного побережья Северной Кореи.

Киси отметил, что предполагаемое место падения ракет находится вне пределов исключительной экономической зоны Японии. С начала текущего года это уже четвёртый запуск ракет, осуществлённый Северной Кореей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные из Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи сделали предположение о запуске КНДР сразу двух баллистических ракет малой дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее предположили запуск КНДР сразу двух баллистических ракет