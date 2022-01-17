Токио, 17 января, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Северная Корея осуществила запуск сразу двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Такое заявление сделал 17 января министр обороны Нобуо Киси.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Глава минобороны Японии уточнил, что баллистические ракеты были запущены Южной Кореей в восточном направлении. Оба снаряда преодолели около 300 км и упали в море возле восточного побережья Северной Кореи.

Киси отметил, что предполагаемое место падения ракет находится вне пределов исключительной экономической зоны Японии. С начала текущего года это уже четвёртый запуск ракет, осуществлённый Северной Кореей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные из Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи сделали предположение о запуске КНДР сразу двух баллистических ракет малой дальности.