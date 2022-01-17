Якутск, 17 января, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В столице Якутии зафиксирован акт вандализма. Горожанка испортила ловушку, установленную для бродячих собак в Сайсарском округе. Это уже не первый подобный случай, сообщило ИА SakhaDay.

(сс) Nhandler В приюте для собак

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Ловушки разрушают зоозащитники, которые считают, что пойманные в них собаки могут замёрзнуть и умереть. Зимой были испорчены несколько спецклеток. На этот раз личность женщины, разрушившей ловушку, удалось установить. Она разгромила устройство с помощью кувалды. Якутянку намерены привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутск собаки загрызли женщину. После этого случая в столице Якутии объявлен режим повышенной готовности, идёт усиленный отлов бездомных собак.